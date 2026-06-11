NEW YORK, 11 GIU - "Da quanto so la guida suprema ha approvato l'accordo". Lo ha detto Donald Trump nello Studio Ovale. Secondo l'accordo, ha poi aggiunto il Tycoon, l'Iran non avrà l'arma nucleare: "Non avranno, né acquisteranno o svilupperanno in alcun modo o forma, armi nucleari", ha sottolineato.
Trump, 'da quanto so la guida suprema ha approvato l'accordo'
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