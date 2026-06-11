Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero
Italia e Estero

Trump, 'da quanto so la guida suprema ha approvato l'accordo'

NEW YORK, 11 GIU - "Da quanto so la guida suprema ha approvato l'accordo". Lo ha detto Donald Trump nello Studio Ovale. Secondo l'accordo, ha poi aggiunto il Tycoon, l'Iran non avrà l'arma nucleare: "Non avranno, né acquisteranno o svilupperanno in alcun modo o forma, armi nucleari", ha sottolineato.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
NEW YORK
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...