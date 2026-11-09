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Trump continua a difendere Hegseth, 'ha vinto la guerra in Iran e Venezuela'

WASHINGTON, 09 NOV - Donald Trump continua a difendere Pete Hegseth. "Ha vinto due guerre, in Iran e Venezuela", ha detto in una conferenza stampa alla Casa Bianca definendo il senatore repubblicano Thomas Massie, che ha proposto l'impeachment "uno sfigato".

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