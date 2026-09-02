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Trump, 'contento che Harry e Meghan si siano trasferiti, non ero un fan'

NEW YORK, 02 SET - "Sono contento" che Harry e Meghan abbiano lasciato gli Stati Uniti e siano tornati in Gran Bretagna. "Non ero un fan, hanno trattato la famiglia reale con grande mancanza di rispetto. Forse la penso diversamente, ma se fossi al posto della famiglia reale non li avrei riaccolti", ha messo in evidenza.

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