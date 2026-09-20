NEW YORK, 20 SET - Donald Trump pubblicamente ostenta sicurezza e ribadisce che la guerra in Iran è valsa il suo costo e che la rifarebbe. Dietro le quinte, però, il presidente Usa ha ammesso con alcuni dei suoi consiglieri di essere consapevole che il conflitto sta contribuendo alle difficoltà del suo partito alle elezioni di metà mandato. Trump nelle ultime settimane ha infatti preso coscienza della grave situazione dei repubbupplicani alle elezioni di metà mandato, riporta il Washington Post. Questo lo ha spinto a impegnarsi maggiormente per il voto e a mettere a disposizione più fondi per i candidati conservatori. "Ha capito che alcune delle sue decisioni si sono tradotte in una dinamica che lo ha reso impopolare e che sta pesando sui repubblicani", hanno spiegato alcune fonti al Washington Post, secondo le quali Trump sta almeno in parte ammettendo la sua responsabilità nella situazione che si è venuta a creare.
'Trump consapevole che le difficoltà del partito alle midterm sono in parte colpa sua'
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