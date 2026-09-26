NEW YORK, 26 SET - Donald Trump conferma di aver respinto la proposta dell'Iran per un tregua di sette giorni. Lo afferma il presidente prima di partire per il Tennessee. "Hanno fatto un proposta, l'ho respinta", ha riferito. Il Wall Street Journal aveva anticipato la decisione di Trump.
Trump conferma, ho respinto la proposta dell'Iran
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