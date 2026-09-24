WASHINGTON, 24 SET - Con il presidente cinese Xi Jinping è stata sviluppata "una vera e grande amicizia". Lo ha detto il presidente Donald Trump, parlando nel Grand Foyer della Casa Bianca, in merito agli incontri avuti con il leader cinese fin dal suo primo mandato presidenziale.
Trump, 'con Xi sviluppata una vera e grande amicizia'
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