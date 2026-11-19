ROMA, 19 NOV - "Io sono lieto che questo viaggio ci abbia dato anche l'opportunità di questa prima riunione trilaterale tra i leader degli Stati Uniti, Russia e Cina, e oggi stiamo in molti sensi facendo la storia". Lo ha detto Donald Trump aprendo il trilaterale con Vladimir Putin e Xi Jinping. Il presidente americano si è congratulato con il leader cinese per "aver organizzato un vertice di grande successo".
Trump, con questo trilaterale stiamo facendo la storia in molti sensi
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