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Trump, 'con la nuova leadership iraniana possibile il cambio di regime'

ROMA, 17 GIU - "Gli iraniani amano il loro Paese. Abbiamo spazzato via la prima e la seconda generazione della loro leadership. Sono convinto che il terzo gruppo si comporterà in maniera diversa e con loro sarà possibile parlare di un cambiamento di regime". Lo ha affermato il presidente Usa Donald Trump durante la conferenza finale del G7 a Evian.

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