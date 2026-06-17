ROMA, 17 GIU - "Gli iraniani amano il loro Paese. Abbiamo spazzato via la prima e la seconda generazione della loro leadership. Sono convinto che il terzo gruppo si comporterà in maniera diversa e con loro sarà possibile parlare di un cambiamento di regime". Lo ha affermato il presidente Usa Donald Trump durante la conferenza finale del G7 a Evian.
Trump, 'con la nuova leadership iraniana possibile il cambio di regime'
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