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Trump: 'Con il Venezuela il più grande accordo sul petrolio della storia'

WASHINGTON, 28 AGO - Dopo le indiscrezioni dei media Donald Trump ha confermato che gli Stati Uniti hanno raggiunto un accordo con il Venezuela sul petrolio. "Il più grande della storia", lo definisce il presidente americano su Truth. L'intesa garantisce a Washington il controllo maggioritario di oltre 65 miliardi di barili di riserve petrolifere certe nel paese sudamericano senza alcun costo per i contribuenti americani.

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