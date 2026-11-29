(v. servizio delle 9.05) WASHINGTON, 29 NOV - "ll grande Mike Love, un mio caro amico, è scomparso all'età di 85 anni. Mike era una persona straordinaria, dotata di una voce unica e bellissima, e ha contribuito a portare il gruppo verso il grande successo e la fama. Ci mancherà, ma non sarà mai dimenticato! Le mie condoglianze alla sua meravigliosa famiglia". Lo ha scritto Donald Trump su Truth ricordando il co-fondatore dei Beach Boys. Mike aveva un rapporto di lunga data con il presidente americano e si era esibito diverse volte a Mar-a-Lago. I co-fondatori della band, Brian Wilson e Al Jardine, hanno pubblicamente preso le distanze da un evento di raccolta fondi per una campagna elettorale del tycoon, nel 2020 a Newport Beach. Quando Wilson è morto a giugno 2025 Wilson, Trump ha pubblicato un tributo su Truth Social definendolo un "vero genio musicale".
Trump celebra Mike Love, 'un mio grande amico, una voce che ci mancherà'
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