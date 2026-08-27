NEW YORK, 27 AGO - Donald Trump firma un ordine esecutivo per cambiare il nome del lago Ontario in lago America. "Abbiamo un golfo, abbiamo un lago. Ora forse dovremo cambiare il nome dell'oceano Atlantico e dell'oceano Pacifico. Forse li cambieremo tutti e due", ha detto il presidente nello Studio Ovale. Trump ha già cambiato il nome del Golfo del Messico in Golfo d'America.
Trump cambia il nome di lago Ontario in lago America, 'ora ci serve un oceano'
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