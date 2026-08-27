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Trump cambia il nome di lago Ontario in lago America, 'ora ci serve un oceano'

NEW YORK, 27 AGO - Donald Trump firma un ordine esecutivo per cambiare il nome del lago Ontario in lago America. "Abbiamo un golfo, abbiamo un lago. Ora forse dovremo cambiare il nome dell'oceano Atlantico e dell'oceano Pacifico. Forse li cambieremo tutti e due", ha detto il presidente nello Studio Ovale. Trump ha già cambiato il nome del Golfo del Messico in Golfo d'America.

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