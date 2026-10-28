WASHINGTON, 28 OTT - Donald Trump ha detto che "non vuole essere coinvolto" in merito alle rivendicazioni di Flavio Bolsonaro che si è dichiarato il legittimo presidente del Brasile. "Non intendo commentare la questione", ha detto il tycoon ai media prima di partire per l'Ohio, altra tappa del suo tour elettorale in vista delle midterm. "Non voglio essere coinvolto. È stata un'elezione molto strana, questo è certo", ha aggiunto il tycoon.
Trump, 'Bolsonaro rivendica presidenza del Brasile? Non voglio essere coinvolto'
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