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Trump, 'autorizzo l'apertura di Hormuz, che il petrolio scorra'

WASHINGTON, 14 GIU - "L'accordo con la Repubblica Islamica dell'Iran è ormai concluso. Congratulazioni a tutti! Con la presente autorizzo pienamente l'apertura al transito libero dello Stretto di Hormuz e, contestualmente, autorizzo l'immediata rimozione del blocco navale degli Stati Uniti. Navi di tutto il mondo, accendete i motori. Che il petrolio scorra! Presidente DONALD J. TRUMP". E' quanto scrive Donald Trump in un post sul suo social Truth.

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