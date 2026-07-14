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Trump, 'attacchi all'Iran continueranno fincheè non dirò basta'

NEW YORK, 14 LUG - Gli attacchi contro l'Iran "continueranno finché non dirò basta". Lo ha detto Donald Trump in un'intervista a Fox, sottolineando che "prima o poi" gli Stati Uniti colpiranno gli obiettivi del settore energetico. "L'energia la lascerò per ultima. La prossima settimana colpiremo le centrali elettriche e i ponti", ha messo in evidenza Trump.

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