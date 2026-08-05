WASHINGTON, 05 AGO - Donald Trump entra a gamba tesa nelle primarie democratiche in Michigan, con la possibile vittoria del candidato socialista Abdul El Sayed, e parla di "elezioni truccate" attaccando in vista delle midterm di novembre. "La contea di Wayne, in Michigan, è una delle aree elettorali più corrotte degli Stati Uniti, se non del mondo intero. È roba da terzo mondo!", scrive il presidente in un post su Truth mentre è ancora in corso il conteggio dei voti.
Trump attacca le primarie dem in Michigan, 'elezioni truccate'
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