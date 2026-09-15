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Trump attacca la Corte Suprema, 'ha deluso l'America, si fa intimidire dai dem'

WASHINGTON, 15 SET - "La Corte Suprema ha davvero deluso il nostro Paese! Alcuni giudici sono terrorizzati da questi democratici folli e depravati e sono totalmente incapaci di dimostrare il coraggio necessario per salvare la nostra America". Lo ha scritto Donald Trump su Truth dopo lo schiaffo sul voto per corrispondenza da parte del massimo tribunale americano. Nel lungo post il presidente ha ricordato altre due grandi sconfitte subite di recente: "l'orribile decisione sui dazi" e quella sullo ius soli, "un disastro totale". "L'incapacità e la riluttanza della Corte a fare la cosa giusta per il nostro Paese passeranno alla storia", ha aggiunto.

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