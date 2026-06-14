ROMA, 14 GIU - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha pubblicato un'immagine elaborata con l'IA su Truth promettendo di "disorientare" i suoi avversari. "State per essere disorientati", si legge nell'immagine. Trump è raffigurato in piedi, presumibilmente su una portaerei, mentre osserva con un binocolo navi che sventolano la bandiera a stelle e strice e aerei da combattimento.
Trump assicura agli avversari, state per essere "disorientati"
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
ArgomentiROMA
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...
I più letti
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...