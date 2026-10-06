NEW YORK, 05 OTT - Donald Trump approva la fucilazione per Nidal Hasan, condannato a morte nel 2009 per l'attacco nella base militare di Fort Hood nel quale ha ucciso 13 persone e ne ha ferite 32. Hasan è stato condannato negli anni scorsi da una giuria militare al termine di un processo di corte marziale in cui l'imputato aveva rinunciato a difendersi.
++ Trump approva la fucilazione per l'autore della strage nella base di Fort Hood ++
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