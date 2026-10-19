Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero
Italia e Estero

Trump, 'anche in Italia le proteste hanno a che fare con l'immigrazione'

WASHINGTON, 19 OTT - "Come in Francia anche in Italia le proteste hanno a che fare con l'immigrazione". Lo ha detto Donald Trump parlando con i giornalisti alla Casa Bianca. "Francia e Italia sono paesi peggiori di quello che erano", ha aggiunto. "Se l'Europa non chiude i confini è finita", ha detto ancora.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
WASHINGTON
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...