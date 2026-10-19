WASHINGTON, 19 OTT - "Come in Francia anche in Italia le proteste hanno a che fare con l'immigrazione". Lo ha detto Donald Trump parlando con i giornalisti alla Casa Bianca. "Francia e Italia sono paesi peggiori di quello che erano", ha aggiunto. "Se l'Europa non chiude i confini è finita", ha detto ancora.
Trump, 'anche in Italia le proteste hanno a che fare con l'immigrazione'
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