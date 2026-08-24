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Trump alza i dazi sulle auto e l'acciaio del Canada al 50%

NEW YORK, 24 AGO - Donald Trump annuncia che a partire "dal primo gennaio 2027 i dazi su tutte le auto, i camion (grandi e piccoli), la componentistica automobilistica e l'acciaio" canadesi "saliranno al 50%". In un lungo messaggio sul suo social Truth, il presidente attaccata il Canada per aver "truffato" gli Stati Uniti per anni con i "loro dazi scandalosamente elevati sui nostri agricoltori e sui prodotti agricoli. Non è sostenibile, non più. Noi non abbiamo bisogno del Canada, sono loro ad aver bisogno di noi".

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