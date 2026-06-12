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Trump al Corriere, 'gli alleati europei possono essere d'aiuto dopo l'accordo'

ROMA, 12 GIU - "Gli alleati europei non sono stati d'aiuto adesso, ma possono essere molto d'aiuto in futuro, dopo" l'intesa con l'Iran. Lo ha affermato il presidente Usa Donald Trump in un colloquio telefonico con il Corriere della Sera. Sui possibili sviluppi diplomatici con i partner dell'Ue in seguito a un accordo con Teheran, il leader americano ha replicato: "Non ne ho idea, dipende da loro".

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