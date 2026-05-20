'Trump a Netanyahu, mediatori al lavoro su lettera di intenti Iran per fine guerra'

NEW YORK, 20 MAG - Donald Trump ha detto al premier israeliano Benyamin Netanyahu che i mediatori stanno lavorando a una "lettera di intenti" che gli Stati Uniti e l'Iran firmeranno per mettere ufficialmente fine alla guerra e lanciare un periodo di 30 giorni di trattative sul nucleare iraniano e la riapertura dello Stretto di Hormuz. Lo riporta Axios citando una fonte americana.