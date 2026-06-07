Trump a Iran, 'avete lanciato i vostri missili, basta. Tornate a trattare'

ROMA, 07 GIU - "Avete lanciato i vostri missili, basta così". E' la reazione di Donald Trump ai missili iraniani lanciati questa sera. Parlando a Fox News, il presidente degli Stati Uniti ha dichiarato: "Quello che vorrei suggerire all'Iran è: avete lanciato i vostri missili, basta così". Trump ha quindi esortato Teheran a tornare al tavolo delle trattative e a raggiungere un accordo.