Trovati con 190 chili di droga, arrestati dalla polizia

MILANO, 01 GIU - La polizia di Stato di Milano ha arrestato a Cesate (Milano) un italiano di 24 anni e un romeno di 38 anni, entrambi con precedenti, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Sono stati trovati in possesso di oltre 190 chili di droga. Gli agenti della Sezione Antidroga della Squadra Mobile milanese, nel corso di un servizio contro lo spaccio di droga nei comuni vicini al Parco delle Groane, hanno notato a Cesate il 38enne che si guardava attorno, con il bagagliaio della sua auto aperto. Poco dopo, ha prelevato due buste di tela dal veicolo e le ha messe velocemente all'interno di un'altra auto, appena arrivata con alla guida il 24enne. I poliziotti che avevano assistito alla scena hanno bloccato i due, trovando nelle due sacche 50 panetti di hashish per un peso complessivo di 30 chili. Inoltre, all'interno del box di pertinenza dell'appartamento del 38enne, sempre a Cesate, gli agenti hanno trovato in due frigoriferi altri 160 chili di hashish e 870 grammi di cocaina. I due si trovano nel carcere milanese Francesco di Cataldo in attesa di convalida.