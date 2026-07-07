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++ Trovata morta 59enne nella sua casa a Sanremo, si indaga per omicidio ++

SANREMO, 07 LUG - Una donna di circa 59 anni è stata trovata morta nella serata di ieri in un'abitazione di via Hope a Sanremo. Secondo quanto si apprende, gli investigatori ritengono che si tratti di un omicidio. Le indagini sono condotte dai carabinieri, coordinati dalla Procura di Imperia. Tra gli elementi al vaglio degli inquirenti vi è anche la posizione del figlio della vittima, presunto autore del delitto. Gli accertamenti sono in corso.

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