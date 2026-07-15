BERGAMO, 15 LUG - I danni maggiori per il maltempo in provincia di Bergamo si sono registrati a Bagnatica dove si è verificata una piccola tromba d'aria che ha divelto il tendone del locale 'Summer festival', ribaltando l'auto di un volontario sui tavoli esterni allestiti proprio per la festa. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Bergamo, che hanno dovuto gestire circa 90 interventi in tutta la provincia.
Tromba d'aria nella Bergamasca, auto si ribalta su tavoli di un festival
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