BRASILIA, 04 OTT - Il Partito liberale (Pl), principale forza del campo bolsonarista, si avvia a essere protagonista del rinnovato Senato brasiliano. Con oltre l'85% delle urne scrutinate, la formazione è in testa in 20 dei 54 seggi in palio, davanti al Movimento democratico brasiliano (Mdb), con sette, e al Partito dei lavoratori (Pt) del presidente Luiz Inacio Lula da Silva, con sei. Le nuove elezioni riguardano due terzi dei seggi della Camera alta, composta da 81 membri. I risultati dovranno essere sommati a quelli dei 27 senatori eletti nel 2022, il cui mandato prosegue fino al 2031. Tra questi, otto appartengono al Pl, cinque a Uniao Brasil, quattro al Pt, tre al Partito progressista (Pp), due ciascuno al Partito socialdemocratico (Psd) e ai Repubblicani. Completano il gruppo un senatore del Partito socialista brasiliano (Psb), uno dell'Mdb e uno del Partito sociale cristiano (Psc). Con 28 senatori, il Partito liberale (Pl) di Jair Bolsonaro si affermerebbe come il gruppo più numeroso della Camera alta. Il nuovo equilibrio parlamentare sarà determinante per i rapporti di forza tra governo e opposizione nella prossima legislatura, rafforzando la posizione del campo conservatore nelle battaglie politiche e istituzionali, comprese quelle relative alle richieste di impeachment dei giudici della Corte suprema, al centro di scandali di corruzione.
Trionfo della destra al Senato in Brasile, il Pl domina lo scrutinio
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