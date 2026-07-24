Il Tribunale di Sorveglianza di Torino ha fissato per il 9 settembre l'udienza sulla richiesta di differimento pena nelle forme della detenzione domiciliare e il differimento facoltativo della pena in attesa della decisione sull'istanza di grazia presentata per Mario Roggero, il gioielliere condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per l'omicidio di due rapinatori e averne ferito un terzo nell'aprile 2021. Ieri era stato il Tribunale di Sorveglianza di Milano a fissare per il 16 settembre l'udienza sulla richiesta di differimento facoltativo della pena in attesa della decisione sull'istanza di grazia per Roggero.
Tribunale Sorveglianza Torino fissa udienza su differimento pena Roggero
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