(ANSA-AFP) - ROMA, 14 NOV - Uno dei più potenti narcotrafficanti del Messico, Miguel Ángel Félix Gallardo, soprannominato "il capo dei capi", è stato prelevato ieri dal carcere per ricevere cure urgenti in ospedale, secondo quanto reso noto dalle autorità locali. Ottantenne e detenuto dal 1989, è stato trasferito dal penitenziario di Puente Grande, alla periferia di Guadalajara, presso una struttura ospedaliera privata della stessa città, ha precisato la Segreteria alla Sicurezza dello Stato di Jalisco. Félix Gallardo, che sta scontando due condanne per un totale di 77 anni di reclusione, presentava "bassi livelli di ossigenazione, alterazione dello stato di coscienza e disorientamento", secondo un comunicato. Alla fine degli anni '70, il narcotrafficante fu uno dei fondatori del cartello di Guadalajara, considerato la prima grande organizzazione criminale del Paese, che gettò le basi per il modus operandi delle bande attuali. Félix Gallardo è stato una figura chiave nelle alleanze con i narcotrafficanti colombiani. Il cartello fu responsabile del sequestro, della tortura e dell'omicidio, nel febbraio 1985, dell'agente sotto copertura della DEA (l'agenzia antidroga statunitense), Enrique Camarena Salazar. Washington esercitò forti pressioni sul Messico affinché i responsabili venissero catturati. Félix Gallardo è stato catturato nel 1989 e condannato a 37 anni di carcere per l'omicidio dell'agente, oltre a scontare un'ulteriore pena di 40 anni per narcotraffico. (ANSA-AFP).
Trasferimento in ospedale per il potente capo narcos Felix Gallardo
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...
I più letti
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...