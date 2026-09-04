ISTANBUL, 04 SET - Il bilancio delle vittime dell'incidente del traghetto al largo della costa settentrionale di Cipro è salito a 12 dopo che i soccorritori hanno ritrovato oggi i corpi di due donne, mentre altre 16 persone risultano ancora disperse. Lo riferiscono le autorità. Il traghetto FiloJet trasportava 267 persone quando si è capovolto poco dopo la partenza dal porto di Kyrenia, nell'autoproclamata Repubblica Turca di Cipro del Nord, intorno a mezzogiorno di domenica. I soccorritori sono riusciti a trarre in salvo 239 persone, fornendo un bilancio iniziale di otto morti e 20 dispersi. Le operazioni di soccorso, in corso senza sosta, hanno portato al recupero dei corpi di altre 4 vittime, le ultime due questa mattina, portando il bilancio a 12. "Sono stati recuperati i corpi di altre due persone", ha scritto il primo ministro, Unal Ustel, su X, indicando che si trattava di due donne. "Le operazioni di ricerca continuano 24 ore su 24, 7 giorni su 7, per raggiungere i nostri 16 dispersi", ha aggiunto mentre una squadra di sommozzatori specializzati e droni della marina militare stanno ispezionando il relitto che giace a una profondità di 514 metri. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sulla nazionalità dei due corpi recuperati.
Traghetto affondato a Cipro, recuperati altri due corpi. Bilancio dei morti sale a 12
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
ArgomentiISTANBUL
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...
I più letti
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...