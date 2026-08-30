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Traghetto affondato, '7 morti, 23 dispersi e 237 salvati'

ROMA, 30 AGO - Sono almeno 7 i morti a seguito del ribaltamento di un traghetto al largo della costa di Cipro Nord. Lo afferma il quotidiano filo-governativo turco, DailySabah, che cita il primo ministro Unal Ustel. Il primo ministro della autoproclamata Repubblica Turca di Cipro del Nord, Ünal Üstel, ha dichiarato ai media turchi che 237 persone sono state tratte in salvo dalla nave e che le ricerche di altre 23 persone continuano.

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