Traffico e compravendita di oro purissimo tra Veneto e Austria, Gdf ferma 2 vicentini

VICENZA, 08 MAG - Un'organizzazione criminale dedita al traffico illecito di oro tra il Veneto e l'Austria è stata scoperta dalla Guardia di Finanza di Verona e Vicenza, in un'indagine coordinata dalla Procura della Repubblica scaligera. L'operazione ha portato al fermo di due cittadini vicentini accusati di riciclaggio transnazionale e al sequestro di 6 chilogrammi d'oro, denaro contante per oltre un milione di euro, beni immobili, autovetture e conti correnti per un valore complessivo di circa 1,3 milioni. L'indagine era stata avviata dopo un controllo effettuato dalla polizia stradale, a maggio dello scorso anno, a un cittadino austriaco di origini turche, sulla cui automobile erano stati trovati 660mila euro in contanti. Su indicazione della procuratrice aggiunta Rita Caccamo, e del sostituto Gennaro Ottaviano, le Fiamme Gialle hanno ricostruito il meccanismo per il trasferimento di oro purissimo (24 carati) dall'Italia all'Austria in cambio di ingenti somme di denaro contante. I trasporti venivano effettuati dai corrieri via autostrada, e le compravendite di oro avvenivano con cadenza settimanale vicino ai caselli dell'A22 del Brennero, vicino all'Austria o direttamente oltralpe, per partite tra i 3 e i 5 chili alla volta. I contatti, gli ordinativi e la pianificazione degli incontri tra i compratori austriaci e i venditori italiani avvenivano con applicazioni di messaggistica non intercettabili e con timer a scadenza. I lingotti erano completamente privi di documentazione, di fatture, punzonatura, sigle o marchi di fonderia, facilitandone così l'immissione nei circuiti clandestini di fusione e lavorazione e impedendo di risalire all'origine della materia prima. La sola incisione presente sul metallo era relativa all'indicazione della purezza (999 per mille), unico dato d'interesse nel circuito del riciclaggio poiché garantisce il valore anche dopo la fusione.