NAPOLI, 20 OTT - Dall'alba di oggi, i Carabinieri del Nucleo Operativo di Napoli Bagnoli, insieme a personale del Nucleo Investigativo Centrale di Polizia Penitenziaria, stanno eseguendo una misura cautelare emessa dal gip di Napoli, su richiesta della Dda partenopea, nei confronti di 9 persone. Gli indagati - domiciliati e ristretti nelle province di Napoli, Siracusa, Catania, L'Aquila, Cosenza e Rovigo - sono gravemente indiziate di accesso indebito a dispositivi idonei alla comunicazione da parte di soggetti detenuti, traffico di stupefacenti, estorsione, lesioni, violenza privata, violenza per costringere a commettere un reato. I reati sono aggravati dal metodo e dalla finalità di agevolare, a vario titolo, le organizzazioni camorristiche denominate clan Mazzarella, D'Amico, Troncone, Ferrara -Cacciapuoti, Gionta, Avventurato e De Luca Bossa Minichini. I dettagli dell'operazione saranno resi noti nel corso di una conferenza stampa che il Procuratore della Repubblica di Napoli terrà, presso gli uffici della Procura, alle ore 10.
Traffico di droga gestito dal carcere, 9 arresti in 6 province
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