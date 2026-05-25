Traffico di droga e armi, maxi blitz della Polizia tra Italia e Croazia

SALERNO, 25 MAG - Maxi operazione della Polizia di Stato tra Italia e Croazia, precisamente nel distretto di Zagabria, dove investigatori della Polizia di Stato con il supporto delle forze dell'ordine croate stanno eseguendo un'ordinanza impositiva di misure cautelari, emessa dal gip di Salerno su richiesta della Procura distrettuale antimafia salernitana. I reati contestati sono, a vario titolo, associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, tentato omicidio, estorsione, importazione nello Stato italiano di armi da guerra, porto e detenzione illegale di armi, lesioni personali e violenza privata, aggravati dal metodo mafioso, accesso indebito a dispositivi idonei alla comunicazione da parte di soggetti detenuti e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Il provvedimento è frutto di una indagine degli Uffici investigativi della Polizia di Stato, Sisco di Salerno e Servizio Centrale Operativo, diretta dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Salerno, con il supporto della Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo e di Eurojust che, viene spiegato in una nota, "hanno assicurato un proficuo scambio investigativo con la Procura speciale croata (Uskok - Ufficio per la lotta alla corruzione a alla criminalità organizzata)".