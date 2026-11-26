ROMA, 26 NOV - Non risulta tra gli emendamenti di FdI alla manovra quello riguardante la possibilità di una "regolarizzazione postuma" nei casi di interventi eseguiti "in assenza di deposito del progetto o di autorizzazione sismica" attraverso il meccanismo della "presentazione di una relazione tecnica asseverata". La richiesta di modifica che risultava in una bozza non fascicolata di proposte di modifica di FdI non è mai stata formalizzata.
Tra emendamenti FdI non c'è quello sulla sanatoria per le irregolarità sismiche
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