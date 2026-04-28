Torre dei Conti in sicurezza, 'il 6 maggio area tornerà come prima del crollo'

ROMA, 28 APR - L'area attorno alla Torre dei Conti, costruzione di epoca medievale a due passi da via dei Fori Imperiale parzialmente crollata il 3 novembre scorso, ritornerà alla condizione precedente al crollo il prossimo 6 maggio, data in cui saranno ristrette le recinzioni. A spiegarlo è stato il sindaco di Roma Roberto Gualtieri e la sovrintendenza capitolina durante la cerimonia in largo Corrado Ricci a Roma, dove i vigili del fuoco hanno formalmente consegnato all'amministrazione comunale, la Torre dei Conti messa in sicurezza. Nel crollo del 3 novembre scorso, avvenuto durante alcuni lavori di ristrutturazione, perse la vita un operaio 66enne, Octav Stroici. "Il nostro pensiero va a lui e a tutti i lavoratori che rischiano la vita, le cause di quell'incidente saranno accertate dalla magistratura nella quale abbiamo massima fiducia", ha detto Gualtieri nel corso della cerimonia alla quale erano presenti anche alcuni familiari della vittima tra cui la figlia. Poi Gualtieri ha aggiunto: "Grazie al lavoro straordinario dei vigili del fuoco, svolto con un'eccezionale attenzione alla sicurezza, ma anche con una professionalità e una capacità davvero unica, è stato salvato un monumento. Finita la messa in sicurezza straordinaria, possiamo consegnare la responsabilità del cantiere alla soprintendenza". Dopo la messa in sicurezza della Torre si procederà ai lavori di restauro dell'immobile. Per il prefetto di Roma Lamberto Giannini, presente alla cerimonia, "è molto significativo che questa riconsegna e questo ricordo avvengano proprio nella giornata di oggi", in cui si celebrano le vittime della sicurezza sul lavoro. "È importante preservare il bene - ha aggiunto - ma anche operare nel più breve tempo possibile per preservare la vita dei cittadini. Le riaperture di cui si è parlato sono sicuramente un ottimo segno".