Torna il Romics, tra gli ospiti Zerocalcare, Giorgio Vanni e Eddie Brock

ROMA, 08 APR - Oltre quattrocento espositori, con eventi in contemporanea in cinque padiglioni diversi. Questi sono i numeri della 36esima edizione del Romics, Festival Internazionale del Fumetto, Animazione, Cinema e Games, organizzato da Fiera Roma e Isi.Urb, in programma a Fiera Roma da domani, 9 aprile, fino a domenica 12. Tra le presenze più attese, i vincitori del Romics d'Oro 2026: Lorenzo Mattotti, Victor Perez, Sara Pichelli (che potranno essere incontrati sabato 11), Bill Plympton e Rhianna Pratchett (con appuntamenti domenica 12). Il premio Romics Special andrà a Cassandra Calin, Gigi Cavenago e Alexis Wanneroy. E non mancherà l'assegnazione del riconoscimento Romics del Fumetto e delle Narrazioni per Immagini. Sono previsti appuntamenti speciali con Zerocalcare, Cecilia Randall (protagonista del fantasy storico in Italia), Jérémie Almanza (maestro delle atmosfere gotico-fiabesche), Liang Azha e JingJiang, tra le voci più luminose del fumetto asiatico contemporaneo. Due i manifesti della campagna ufficiale, con l'omaggio allo Spider-Man Miles Morales (a firma di Sara Pichelli, a cui è dedicata una mostra) e a Space Jam (in occasione del 30esimo anniversario del film, sul quale ci saranno diverse attività in collaborazione con Warner Bros. Entertainment). Tra le esposizioni visitabili, quelle su Lorenzo Mattotti, Gigi Cavenago, Cassandra Calin e i personaggi femminili più iconici del fumetto americano. Mondo Disney e dialetto romano si incontreranno nel volume 'Il romanesco nelle storie di Topolino', che sarà presentato in anteprima sabato: il protagonista è Paperugantino, impegnato in una commedia in due atti scritta e disegnata da Marco Gervasio, accompagnata da un'avventura 'fuori porta' tutta da gustare. Nello stesso giorno Giorgio Vanni canterà i grandi successi di Pokémon, Dragon Ball e One Piece, e si terrà il Gran Galà del Doppiaggio, nel corso del quale saranno premiati Vittorio Stagni, Fabrizia Castagnoli, Luisa D'Aprile, Stefano Benassi, Maurizio Picchio, Maurizio Solofra, Gabriele Tonti, Angelica Tuccini e Luna Tosti. E, ancora, incontri con le voci di Stranger Things e K-Pop Demon Hunters e un tributo speciale a I cavalieri dello Zodiaco. L'Artist Alley accoglierà oltre sessanta artisti e ospiti, la Self Area sessantaquattro autori indipendenti e venticinque collettivi. In programma i consueti incontri organizzati dalle case editrici, tra cui quello sul rapporto tra musica e fumetti con il cantautore romano Eddie Brock. E tornano pure il Romics Cosplay Award, il K-Pop Contest Italia - Special Romics, l'Area Kids e quella Gaming. Tra i creator presenti ci saranno Cicciogamer, Yakinop, 151eg, Lorenzo Prattico, Cartonacci e Luca Bellagamba. Sarà infine prevista un'area istituzionale con spazio espositivo di Regione Lazio, di Lazio Innova e della Camera di Commercio di Roma, mentre proseguono le collaborazioni con Ministero della Cultura al Centro per il libro e la lettura.