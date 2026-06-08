Tim Cook apre la sua ultima conferenza per sviluppatori Apple e anticipa la nuova Siri

MILANO, 08 GIU - "L'energia intorno ad Apple non è mai stata così forte come oggi. Stiamo investendo nelle nuove generazioni convinti che possano aiutare a raggiungere nuovi obiettivi". Tim Cook ha aperto l'edizione 2026 della Worldwide Developer Conference, l'appuntamento di Apple per gli sviluppatori. Si tratta dell'ultima uscita pubblica prima che l'amministratore delegato passi il testimone a John Ternus, che entrerà in carica il 1 settembre. "In Apple crediamo in una tecnologia personale, sicura, che possa esprimere il potenziale delle persone. Abbiamo sviluppato strumenti potenti nelle mani di chiunque e oggi è l'ora di innovazioni che spingano più in là i limiti del possibile. È il momento di Apple Intelligence e della nuova Siri".