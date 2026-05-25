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Tifoso ferito prima del derby, procura indaga per lesioni gravi

TORINO, 25 MAG - La procura di Torino ha aperto un'inchiesta per ricostruire ogni eventuale responsabilità sul ferimento del tifoso juventino Marco Leonardo Basoccu durante i disordini scoppiati prima del derby della Mole. Il fascicolo, affidato al pm Paolo Scafi, procede al momento per lesioni gravi.

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