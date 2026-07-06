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Tifoso ferito al derby, niente domiciliari per il poliziotto

TORINO, 06 LUG - Niente arresti domiciliari per il poliziotto accusato del lancio di un lacrimogeno che ha ferito al volto un tifoso in occasione del derby fra Torino e Juventus. Lo ha stabilito un gip del tribunale di Torino, che ha disposto invece la sospensione dal servizio. La misura, secondo quanto si è appreso, vale 12 mesi. Era stata la procura a chiedere i domiciliari.

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