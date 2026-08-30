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Tibet-Nepal, il bilancio in Cina sale a 16 morti e 546 dispersi

PECHINO, 30 AGO - Il bilancio delle devastanti inondazioni nell'Himalaya è salito, sul versante cinese, a 16 morti e 546 dispersi. Lo riferisce oggi l'emittente televisiva statale Cctv. Il bilancio totale della catastrofe sale così a 691 morti. Le autorità nepalesi hanno registrato, sul loro versante, almeno 675 vittime.

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