PECHINO, 30 AGO - Il bilancio delle devastanti inondazioni nell'Himalaya è salito, sul versante cinese, a 16 morti e 546 dispersi. Lo riferisce oggi l'emittente televisiva statale Cctv. Il bilancio totale della catastrofe sale così a 691 morti. Le autorità nepalesi hanno registrato, sul loro versante, almeno 675 vittime.
Tibet-Nepal, il bilancio in Cina sale a 16 morti e 546 dispersi
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