Tesoro Messina Denaro, imprenditore risponde a domande del Gip

PALERMO, 29 MAG - È in corso davanti al Gip di Palermo, Antonella Consiglio, l'interrogatorio di garanzia di Giacomo Tamburello, l'ex commerciante di Campobello di Mazara arrestato ieri con l'accusa di reimpiego di capitali illeciti. Secondo la Dda di Palermo sarebbe stato socio di Matteo Messina Denaro e della sua famiglia dagli anni '80 nel fiorente traffico della droga, riuscendo ad accumulare un ingente patrimonio. Nell'ambito dell'inchiesta la Guardia di finanza ha eseguito il sequestro di beni immobili, società, disponibilità finanziarie per un totale di 200 milioni di euro. Tamburello, che ha già scontato diverse condanne per traffico di droga, e che per motivi di salute era agli arresti domiciliari a casa della madre a Campobello di Mazara, sta rispondendo al Gip. Nella stessa inchiesta sono coinvolti l'ex moglie Maria Antonina Bruno e il figlio Luca, arrestati, ieri, in Spagna con le medesime accuse. Nei prossimi giorni il giudice iberico dovrà convalidarne l'arresto, mentre per il loror interrogatorio di garanzia si dovrà attendere l'estradizione in Italia.