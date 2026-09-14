Nasce il Gruppo Futuro Nazionale - Vannacci in Consiglio regionale della Lombardia. L'ufficializzazione domani, nel corso di una conferenza stampa in cui verrà annunciata l'adesione al movimento dell'ex generale del consigliere Riccardo Vitari, eletto tra le fila della Lega nel collegio di Cremona. Vitari si aggiunge ai consiglieri Luca Ferrazzi e Pietro Macconi, che avevano già aderito a Futuro Nazionale, consentendo così la creazione del Gruppo. Per il movimento di Vannacci, che interverrà in collegamento alla conferenza stampa, si tratta di "un importante rafforzamento del progetto politico di Futuro Nazionale in Lombardia, consolidando la presenza del movimento nelle istituzioni e dando ulteriore impulso al percorso di radicamento nei territori, di organizzazione e di costruzione di una presenza politica sempre più strutturata e capillare".
Terzo consigliere per Futuro Nazionale, nasce Gruppo in Consiglio Lombardia
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