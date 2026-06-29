LAVIANO, 29 GIU - E' stato recuperato il corpo di Enzo Cuomo, l'uomo di 58 anni, disperso nel terremoto in Venezuela. Lo si apprende da fonti informate. Si cercano ancora la moglie Trini Adrian, 53 anni, e la figlia Isabella, 22 anni. I tre si trovavano nell'edificio Petunia, nel quartiere Los Palos Grandes di Caracas, al momento del sisma. La vicenda viene seguita con grande apprensione a Laviano, paese del Salernitano di origine della famiglia.
Terremoto in Venezuela, recuperato il corpo del disperso salernitano
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