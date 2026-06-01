Terremoto in Calabria, magnitudo 6.2 a 250 km di profondità in mare

CATANZARO, 02 GIU - E' stato di magnitudo 6.2 con epicentro a 250 chilometri di profondità e al largo della costa tirrenica cosentina il terremoto avvertito stasera in gran parte della Calabria, da Cosenza a Reggio Calabria. La scossa è stata registrata a 41 chilometri da Cosenza, a 48 da Lamezia Terme e a 72 da Catanzaro. La scossa è stata avvertita anche a Napoli e in alcuni comuni dell'area vesuviana, come Portici, fino ai confini col Salernitano, e in Basilicata, in particolare nelle zone a confine con la Calabria. Al momento non vengono segnalati danni ma i controlli sono in corso.