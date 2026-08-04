COSENZA, 04 AGO - Una scossa di terremoto di magnitudo 3.5 è stata registrata alle 15:05 nel Cosentino con epicentro situato 9 chilometri a Nord-Est di Celico. Il sisma, che si è verificato a una profondità di 16 chilometri, è stato avvertito anche nell'area urbana tra Cosenza e Rende, oltre che nei numerosi Comuni dell'area. Al momento non sono stati segnalati danni a cose o persone.
Terremoto di magnitudo 3.5 nel Cosentino, nessun danno segnalato
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