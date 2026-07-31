NAPOLI, 31 LUG - Ha fatto registrare una magnitudo 4.7 la scossa di terremoto con epicentro i Campi Flegrei avvertita dai sismografi alle 19.46. Si tratta della scossa di maggiore intensità da quando è ripreso a farsi vivo il fenomeno del bradisismo nell'area di Pozzuoli. Il sisma è stato distintamente avvertito nel capoluogo ma anche nei comuni della provincia. Al momento non si segnalano danni particolari alle strutture ma verifiche sono tuttora in corso.
Terremoto a Napoli, la scossa ai Campi Flegrei di magnitudo 4.7
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