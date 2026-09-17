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Terminato lo scrutinio, il centro-sinistra vince di misura in Svezia

STOCCOLMA, 17 SET - Dopo un lungo scrutinio durato 4 giorni, il centrosinistra, guidato da Magdalena Andersoon, ha vinto di misura le elezioni in Svezia sulla coalizione di centro-destra, guidata dal premier uscente Ulf Kristersson. Andersson avrà ora l'incarico di formare il governo.

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