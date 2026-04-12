Tentativo di truffa via email a nome di mons. Savino, la diocesi 'non apritele'

CASSANO ALL'IONIO, 12 APR - False email a nome del vescovo della diocesi di Cassano allo Ionio e vicepresidente della Cei, monsignor Francesco Savino, nelle quali si chiede l'invio di somme di denaro da destinare a presunte necessità di alcune comunità religiose. E' il tentativo di truffa informatica denunciato dalla diocesi cassanese attraverso una nota ufficiale, firmata dal vicario generale don Annunziato Laitano, dove si legge che "chiunque dovesse ricevere tale messaggio è pregato vivamente di non aprirlo e di cestinarlo direttamente". La diocesi specifica che il mittente delle email fraudolente è l'indirizzo mons.savino@outlook.it. L'allerta non riguarda solo il rischio di esborso di denaro. Il vicario generale avverte, infatti, che la mail potrebbe contenere virus informatici o nascondere tentativi di hackeraggio per sottrarre dati sensibili ai destinatari.