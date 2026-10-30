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Tensioni e lanci di oggetti contro forze polizia al Colosseo

ROMA, 30 OTT - Lanci di oggetti contro le forze dell'ordine a Roma quando un gruppo di 300 manifestanti si è staccato dal corteo ed è andato verso il Colosseo. Arrivati all'altezza di via Claudia i manifestanti hanno realizzato delle barricate con i cassonetti e lanciato oggetti e dato fuoco a materiali in strada. A fuoco cassonetti e monopattini vicino al Colosseo. Utilizzati secchioni per fare barricate in via Claudia e divelti alcuni cartelli stradali. Gli agenti sono in tenuta antisommossa.

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